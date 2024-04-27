عاجل.. جائزة غير مسبوقة تنتظر الأهلي بعد الوصول لنهائي أفريقيا.. ما تفاصيلها؟

لا قديم يذكر ولا جديد يعاد في تاريخ الأهلي الحافل بالإنجازات في مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فرض هيمنته مجددًا على البطولة القارية، بعد اقترابه من حسم اللقب الـ12 في تاريخه، بوصوله إلى المباراة النهائية من التشامبيونزليج، عقب الفوز على مازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فماذا ينتظره من كاف حال تحقيق اللقب للموسم الحالي؟

الأهلي على موعد مع جائزة غير مسبوقة في تاريخ «كاف»

للمرة الأولى في تاريخ البطولة سيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا، على جائزة مالية قيمتها تضاعفت بنسبة 40%، بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الذي أعلن ذلك بشكل رسمي مع بداية الموسم الحالي للبطولتين القاريتين، دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

الأهلي سيحصل على مبلغ قيمته 4 ملايين دولار، حال نجح في تخطي عقبة الترجي التونسي، ذهابًا وإيابًا، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك مكافأة للأداء الاستثنائي الذي قدمه طوال البطولة ووصوله إلى المحطة النهائية ورفع اللقب القاري الأهم على مستوى بطولات الأندية.

الأهلي يضرب موعدًا مع الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي سيكون على موعد مع مباراة مهمة ومصيرية، يقف خلالها وجهًا لوجه أمام الترجي، ذهابًا وإيابًا، في إطار مباريات نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليقف على بعد خطوة من تعزيز رقمه الاستثنائية باعتباره الأكثر تتويجًا ببطولة التشامبيونزليج الأفريقية، برصيد 12 لقبًا.

نجح مارسيل كولر مدرب الأهلي، في فك ألغاز مازيمبي، بعد التعادل السلبي ذهابًا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ليضع هدفين في شباكه بلقاء الإياب، ضمن منافسات مباراة الإياب، بتوقيع الثنائي محمد عبدالمنعم مدافع الفريق الأحمر، والفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم المارد الأحمر.