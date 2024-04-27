ملك أحمد زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدها: «كل عام وأنت مصدر الأمان»

احتفلت ملك أحمد زاهر عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعيد ميلاد والدها الفنان أحمد زاهر.

ونشرت ملك أحمد زاهر مجموعة صور تجمعها بوالدها معلقة: كل عام وأنت مصدر الأمان والسند بالنسبة لي، كل عام وأنت أكثر من يملؤه الحب والطيبة والحنية، كل عام وأنت الأب والصديق والحبيب، كل عام وأنت كل ما أعرفه عن الرجل كما يجب أن يكون، كل عام وأنت الحب الأول والأخير.

مسلسل محارب

وشاركت الفنانة ملك أحمد زاهر في السباق الرمضاني هي ووالدها في مسلسل محارب من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وعابد عناني، وعفاف شعيب.