تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ماذا قالت؟

فرحة عارمة غمرت قلوب جماهير النادي الأهلي، بعد تحقيق الفريق فوزًا ساحقًا على نظيره مازيمبي الكونجولي، بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا في المباراة النهائية مع نظيره الترجي التونسي، ليتجه عشاق الأبراج إلى معرفة توقعات أشهر خبراء الأبراج.

وخطفت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، أنظار الجميع خلال الفترة الماضية، بتحقق عدد كبير من توقعاتها في مختلف المجالات، جاء آخرها توقعاتها الصائبة في الوسط الرياضي، بتحقيق الترجي التونسي لمفاجأة أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

تحقق توقع ليلى عبد اللطيف بعد فوز الترجي

وكانت ليلى عبد اللطيف، توقعت تحقيق الترجي نتيجة إيجابية على حساب صنداونز الجنوب إفريقي، وهو ما حدث على الملعب الأوليمبي «حمادي العقربي»، معقل الترجي التونسي، في المباراة التي جمعت بينهما على ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، لينتهي اللقاء بفوز الفريق التونسي، بهدف دون رد.

وعزز الترجي من تفوقه في مباراة الإياب بهدف نظيف، ليتحقق توقع ليلى عبد اللطيف، بتأهل الفريق التونسي على حساب صنداونز، بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ومن المنتظر أن يلتقي الترجي مع نظيره النادي الأهلي في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن تأهل المارد الأحمر على حساب مازيمبي، بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز مقعده في النهائي للمرة الخامسة على التوالي.