«المصري للفكر والدراسات»: «حياة كريمة» طورت 80% من قرى مصر

قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في تقرير صدر عنه، إنّ الريف المصري يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية، فقد اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بتحقيق طفرة حضارية في القرى المهمشة والمحافظات الحدودية.

أهمية مؤسسة حياة كريمة

وأوضح المصري للفكر والدراسات أن مبادرة «حياة كريمة» تعد بمثابة مشروع قومي ضخم يهدف إلى تطوير 450 ألف قرية مصرية، بما يمثل 80% من قرى مصر، بتكلفة إجمالية 800 مليار جنيه مصري، وتكمن أهميتها في الدور الفعال الذي تقوم به على أرض الواقع والأثر الملموس الذي تمكنت من تحقيقه.

ووفقا للتقرير، فقد تمكنت مبادرة حياة كريمة من توفير الخدمات الأساسية في العديد من القرى بعد أن كانت محرومة منها، مثل: «الصرف الصحي، والمياه النظيفة، والكهرباء، والطرق، والغاز الطبيعي، مما يساهم في تحسين ظروف الحياة اليومية للأهالي».

وأوضح أن «حياة كريمة» تعمل على إقامة مشروعات تنموية وتجارية وصناعية، توفر فرص عمل للشباب، ولم تغفل أهمية الخدمات الصحية والتعليمية فشهدت قرى حياة كريمة بناء وتطوير المستشفيات والمدارس، وتوفير كوادر طبية وتعليمية مؤهلة، لضمان حصول الأهالي على رعاية صحية وتعليمية جيدة.

8 ملايين مواطن استفادوا من خدمة الكهرباء

وأشار المصري للفكر والدراسات إلى بعض الأرقام، التي توضح مدى الأثر الذي تمكنت حياة كريمة من أن تخلفه في القرى:

- توفير خدمة الصرف الصحي لأكثر من 10 مليون مواطن

- توفير مياه الشرب النظيفة لأكثر من 8 مليون مواطن.

- ربط أكثر من 3 ملايين منزل بالكهرباء.

- إنشاء وتطوير قرابة الـ2,700 مدرسة.

- إنشاء وتطوير 570 مستشفى ووحدة صحية.

- توفير فرص عمل لأكثر من 100 ألف شاب