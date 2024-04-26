«التحالف الوطني» يقدم 12 مليار جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا في 10 أشهر

نشر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة يوضح من خلالها أبرز إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والآثار التي تمكن أن يخلفها في المحافظات المصرية المختلفة خلال السنوات الماضية.

أثار التحالف الوطني في المحافظات المصرية

وأوضح المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مؤسسات التحالف المختلفة، تمكنت من تحقيق طفرة حضارية في المحافظات المصرية المختلفة، من خلال توفير العديد من الخدمات، التي لم تكن متوافرة في وقت سابق بتلك المناطق، وأبرز الخطوات التي قام بها التحالف هي تأسيس قاعدة بيانات موحدة، بالتشارك مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقًا.

وأوضح التقرير أن التحالف الوطني عمل على رسم سياسات عمل للجمعيات الكبرى بشكل تشاركي تكاملي، فضلا عن الدخول في مشروعات مشتركة والتخطيط بشكل مسبق، يضمن التكامل في تقديم الخدمة والحرص على ألا تكون الخدمات المقدمة للمواطن مكررة.

2000 جنيه مساعدات شهرية للأسر

ووفقا للتقرير، فقد تم إنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك من أجل مساعدة 30 مليون مواطن، فيما يصل متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد إلى 400 جنيه، أما متوسط الخدمات المقدمة للأسرة فتصل إلى 2000 جنيه مصري، مما يؤكد وجود حوكمة على إنفاق أموال الجمعيات أعضاء التحالف الوطني.

وأوضح المصري للفكر والدراسات أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، قدم الدعم لـ25 مليون مواطن بمساعدات غذائية، وفي إطار الرعاية الصحية، فقد استقبل التحالف 5 مليون مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة للمؤسساته المختلفة إلى جانب توفير 39500 فرصة عمل، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالأخص مشروعات رؤوس الماشية وذلك في إطار التمكين الاقتصادي.

دعم وتوعية المزارع المصري

وأشاد التقرير بمبادرة «ازرع» التي أطلقها التحالف لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين والتوعية بأهمية زراعة المحاصيل الاستراتيجية، فضلا عن قوافل ستر وعافية، والتي أصبحت الحدث الاجتماعي الأبرز والأكبر الذي شهدته القرى المصرية، والتي تعمل على دعم المواطنين والتخفيف عنهم.

وأوضح التقرير أن هناك تنسيق عالي الجودة يسيطر على عمل التحالف الوطني، فهناك غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة والشكاوى والتحرك السريع في أوقات الأزمة، إلى جانب التنسيق المشترك بين مؤسسات التحالف والجهات الحكومية في الملفات المختلفة.