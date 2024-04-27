أخبار غزة.. شهداء ومصابون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي لمنازل المدنيين

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 منازل على الأقل منهم منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 8 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، كما استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلطسينية «وفا» فإن 4 مواطنين استشهدوا وأصيب 30 آخرين، في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.

استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال

وفي سياق متصل استشهد شابان، وأصيب آخران، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي، غرب جنين.

واستشهد الشاب مصطفى سلطان عابد البالغ من العمر 22 عاما، والشاب أحمد محمد شواهنة البالغ من العمر21 عاما، بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، بينما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين، واحتجزتهما.