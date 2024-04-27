رامي جمال يتصدر ترند يوتيوب بأغاني ألبوم «خليني أشوفك»

احتفل المطرب رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بتصدر ألبوم «خليني أشوفك» ترند «يوتيوب»، بعد ساعات من طرحة.

وشارك رامي جمال جمهوره اختيار الأغاني الأقرب إلى قلوبهم في الألبوم، بينما نشر إحدى أغنيات الألبوم معلقا: «بعد يومين من نزول الألبوم ممكن اعرف ترتيب الأغاني الأقرب إلى قلبكم، بعد بيكلموني وأنت مين».

ألبوم خليني أشوفك لرامي جمال

ويضم ألبوم «خليني أشوفك» لرامي جمال 15 أغنية هي: «خليني أشوفك، بقول واكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض».