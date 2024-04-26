وظائف وزارة الشباب والرياضة.. رواتب 6 آلاف جنيه وحوافز وأرباح وزيادة سنوية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن وظائف خالية، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصرـ لإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة أكسيد بقنا.

تستعرض «الوطن» في التقرير التالي تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، التي تأتي على هذا النحو:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة أكسيد شباب للتعيين في مجال خدمة العملاء، بالشروط الآتية:

- أن يكون حاصل علي مؤهل عالي «بكالوريوس أو ليسانس».

- السن لا يزيد عن 33 سنة.

- الحصول علي شهادة الجيش للذكور.

- مستوي اللغة الإنجليزية جيد.

- الحصول علي شهادة التخرج.

- عدم وجود تأمين اجتماعي أو معاش من أي جهة أخرى.

- معرفة أساسيات الدعم الفني CCNA.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- الراتب 6000 جنيه، مع وجود أرباح وحوافز.

- تأمين صحي.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين علي الحياة.

- زيادة سنوية.

- العمل 9 ساعات من ضمنهم ساعة راحة.

- يومان إجازة في الأسبوع.

- 21 يوما رصيد إجازة سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

يقام اليوم التوظيفي بمقر شركة أكسيد في قنا، الشئون، السنترال الجديد أمام شرطة الكهرباء، يوم الأربعاء 1 مايو 2024 من الساعة 10 صباحا حتى 5 مساء.

وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــــــا والذهاب مباشرا على العنوان.

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