وظائف خالية برواتب مجزية في مجال الاستيراد والتصدير.. اعرف الشروط

أعلنت مبادرة توظيف مصر، توافر فرص عمل للشباب في تصدير وتوريد الخضروات والحاصلات الزراعية، في إطار حرصها على إعلان الوظائف المتاحة بالشركات المختلفة بشكل دوري، لمساعدة الشباب في الحصول على عمل مناسب، من حيث المؤهل والراتب وساعات العمل.

تفاصيل فرص توظيف مصر

تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف شركة الصفوة للتصدير وتوريدات الخضروات والفاكهة والحاصلات الزراعية، التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة الصفوة للتصدير والتوريدات شباب للعمل في المجالات التالية:

1- مدير تصدير

2- مسؤول مشتريات تصدير خضروات وفاكهة وحاصلات زراعية، لديه خبرة.

3- مدير تسويق وخدمة عملاء.

4- مهندس جودة تصدير خضروات وفاكهة وحاصلات زراعية، لديه خبرة شاملة 5 سنوات.

5- سكرتيرة تنفيذية تجيد الكمبيوتر، إجادة تامة ومواقع التواصل الاجتماعي والتسويق الإلكتروني.

6- مصمم جرافيك وتسويق إلكتروني.

شروط الوظيفة

يشترط أن يتوافر في المتقدم للوظيفة التالي:

- مؤهل فوق متوسط أو عال.

- خبرة سابقة في المجال.

- موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- مرتبات مجزية.

- تأمين طبي وتامين اجتماعي.

- حوافز ومكافأت.

- فرص للترقي.

- إجازات وزيادات سنوية.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على الوظائف من خلال ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــــا.

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