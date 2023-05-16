تفاصيل إطلاق النار بنيو مكسيكو: المهاجم عمره 18 عاما

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، حادث إطلاق نار بنيو مكسيكو جنوب غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص، وإصابة 9 آخرين.

ضحايا إطلاق النار بنيو مكسيكو مدنيين

كشفت السلطات الأمنية، تفاصيل حادث إطلاق النار بنيو مكسيكو، وقالت شرطة فارمنجتون، الذي حدث بها إطلاق النار، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن العديد من الضحايا المدنيين.

وفتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار، في نحو الساعة 11 صباحًا، على أشخاص في شارع، بفارمنجتون، المدينة التي يسكنها حوالي 50000 شخص، الواقعة شمال غرب نيومكسيكو قبل أن تطلق قوات إنفاذ القانون النار على المشتبه به.

إصابة ضابطين اثنيين في إطلاق النار

وأشارت الشرطة، في تفاصيل حادث إطلاق النار بنيو مكسيكو، إلى أن أحد المشتبه بهم تمت مواجهته، وقتل في مكان الحادث، مضيفة أن ضابطين اثنيين أصيبا بطلقات نارية، وفقا لما ذكرته شبة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتابعت شرطة فارمنجتون، أن المدارس في المنطقة تم إغلاقها، وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل المشتبه به في إطلاق نار في فارمنجتون، مضيفة إنه يبلغ من العمر 18 عاما، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال نائب قائد الشرطة باريك كروم إن الشرطة قالت إن المشتبه به يبلغ من العمر 18 عاما، وإنه كان بحوزته أسلحة متعددة، وفقا لما ذكرته قناة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وأشار رئيس بلدية فارمنجتون نيت دوكيت، إلى أن الضابطين، أصيبا بالرصاص لكن إصاباتهما لا تهدد حياتهما، مضيفا في بيان، أن المدينة شهدت مأساة مروعة أودت بحياة 3 مواطنين أبرياء.

وأوضح دوكيت، أن إطلاق النار ترك فارمنجتون تعاني من القلق وعدم التصديق.