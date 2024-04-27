كيفية الاستعلام عن معاش مايو بالزيادة الـ15%

ينتظر أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، خلال أيام، صرف مستحقاتهم، وقبل عملية الصرف يرغب العديد في الاستعلام عن المعاش الخاص بشهر مايو 2024.

الاستعداد لصرف المعاشات

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات للمستحقين، بالزيادة المقررة التي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى وذلك وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

الاستعلام عن المعاش

ويمكن للأشخاص الراغبين في الاستعلام عن المعاش الخاص بشهر مايو 2024، الدخول على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي: https://nosi.gov.eg/ar/Services/Pages/Services/InsuranceServices.aspx?scat=5.

ويقوم الشخص الراغب في الاستعلام عن قيمة المعاش الخاص به باختيار أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية التي تخص معاشه، يتم إدخال الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا.

بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور، وستظهر النتيجة الخاصة بالاستعلام عن المعاش.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع عُقد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتبكير موعد صرف المعاشات للمستحقين ليكون في شهر مارس الماضي 2024 بدلًا من شهر يوليو، وذلك للتخفيف من على كاهل المواطنين.