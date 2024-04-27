صرف المعاشات لـ11 مليون مواطن بزيادة 15% خلال 3 أيام

يبدأ أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون مواطن، خلال 3 أيام في صرف مستحقاتهم بالزيادة المُقررة 15%، بحيث يكون موعد الصرف يوم 1 من شهر مايو المُقبل 2024.

صرف المعاشات

وتستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لصرف المعاشات للمستحقين خلال أيام، على أن يكون بالزيادة المُقررة وفقًا للقانون والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى.

تبكير موعد الصرف

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات لتكون في شهر مارس الماضي 2024 بدلًا من شهر يوليو، وذلك نظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

ووفقًا للقانون يتم صرف الزيادة لأصحاب المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بواقع 15% كحد أقصى، ويتم الصرف من خلال منافذ الصرف وجميع البنوك العاملة في مصر، منافذ شركات فوري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.