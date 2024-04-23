خلال أيام.. صرف الدفعة الثالثة من زيادة المعاشات لـ11 مليون مستحق

تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال أيام بصرف زيادة المعاشات للأشخاص المُستفيدين وبذلك تكون تلك المرة هي الدفعة الثالثة التي يتم فيها الصرف بزيادة قدرها 15%.

وتقوم الهيئة بصرف زيادة المعاشات من الدفعة الثالثة خلال أيام، والتي تكون بواقع 15% كحد أقصى وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

صرف الدفعة الثالثة

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بصرف حزمة اجتماعية كبيرة لأصحاب المعاشات وتبكير موعد الصرف ليكون في شهر مارس الماضي بدلًا من شهر يوليو 2024.

ووفقًا لقانون التأمينات تكون الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن في شهر يوليو، وتكون بحد أقصى 15% ولكن نظرًا للظروف الاقتصادية الحالية وجه الرئيس السيسي بتبكير موعد الصرف.

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رقم الخط الساخن «19680» ويستطيع من خلاله أن يتم تقديم أي شكوى من قبل أصحاب المعاشات، وسوف يتم الرد على الاستفسارات والشكاوي التي يقدمونها.