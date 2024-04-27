«آثار شمال سيناء»: عثرنا على 20 قلعة عسكرية تاريخية من القنطرة شرق وحتى رفح

أعلن رمضان حلمي، مدير منطقة آثار شمال سيناء، تفاصيل الكشف عن بقايا استراحة ملكية محصنة بتل حبوة بشمال سيناء، موضحًا أن هذه الاكتشافات تبرز أهمية البوابة الشرقية لمصر، وتم الاكتشاف أثناء أعمال الحفائر الأثرية ضمن مشروع تنمية سيناء.

اكتشاف بقايا مبنى مشيد من الطوب اللبن

ونوه «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بأن الاكتشاف بمثابة بقايا مبنى مشيد من الطوب اللبن يمثل أحد الاستراحات أو القصور الملكية، موضحًا أن شمال سيناء لها تاريخ مستمر من عصور الدولة الحديثة وعصور الدولة الإسلامية، وتم العثور على أكثر من 20 قلعة عسكرية من القنطرة شرق وحتى رفح.

طرق التأكد من عصور الآثار

وشدد على أن هناك اهتماما بما تم اكتشافه وإعدادها لعرضها خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه من خلال الدراسات لجميع العلماء الأثريين وبالرجوع للكتابات والمراجع التاريخية يتم التأكد من تاريخ الأثر، وتم اكتشاف أن هذه الاستراحات تعود لأزمنة مختلفة، مشيرًا إلى المصري القديم وثق كل شيء وكان حريص أن يعرفنا أن القطعة تعود لعصر ما.