محافظ جنوب سيناء: إزالة آثار السيول في مدنية دهب.. ولا خسائر

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إزالة آثار السيول التي تعرضت لها بعض الوديان القريبة من مدينة دهب؛ إذ تعرض طريق شرم الشيخ دهب إلى سيول علي بعد 25 كيلو من مدينة دهب، موضحا أن مجلس مدينة دهب والهيئة العامة للطرق والكباري دفعا على الفور بالدفع بالمعدات الثقيلة لإزالة الاطماءات من الطريق الرابط بين مدينة دهب وشرم الشيخ.

تحذير إلى المحافظة من هيئة الأرصاد الجوية

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن هيئة الأرصاد الجوية ارسلت تحذيرا إلى المحافظة بسقوط أمطار وعواصف مصحوبة بأمطار، موضحا أن المحافظة مستعدة لهذه الظواهر الطبيعية طوال العام؛ لأن جنوب سيناء تتعرض سنويا للأمطار والسيول.

وأوضح اللواء خالد فودة أن طريق دهب شرم الشيخ تعرض إلى سيول ضعيفة أمس، تسبب في حدوث تراكمات واطماءات عبارة عن رمال وصخور على الطريق، مشيرا إلى أنه فور تلقي البلاغ جري الدفع بالمعدات الثقيلة التابعة لمجلس المدينة والهيئة العامة للطرق والكباري.

إزالة التراكمات من على الطرق

وأشار «فودة» إلى أنه جرى إزالة التراكمات من على الطريق، وإعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة السير، كإجراء احترازي، مؤكدا أن الطريق يعمل بصورة طبيعية.

ولفت محافظ جنوب سيناء، إلى أن طريق دهب نويبع تعرض للسيول، وجرى إزالة التراكمات من الطريق، بالإضافة إلى إزالة تراكمات من طريق طابا نويبع، مشددا على أن كل الطرق مفتوحة أمام حركة السير.

أمطار على جنوب سيناء

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تعرضت أمس لأمطار على معظم المدن في نويبع وطابا ودهب وسانت كاتربن، أسفرت عن حدوث سيول على طريق شرم الشيخ دهب عند الكيلو 50 من شرم الشيخ، وعلى طريق دهب نويبع طابا من الكيلو 10 تجاه نويبع حتى الكيلو 60 تجاه طابا، و35 كيلو تجاه طابا الطريق.

ونوه المحافظ إلى أنه جرى فتح الطرق وإزالة التراكمات، وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية.