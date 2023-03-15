فتح طريق «الحسنة - نخل» بوسط سيناء بعد رفع آثار السيول

فتح مجلس مدينة الحسنة، طريق «الحسنة - نخل»، أمام سير المركبات والأهالي، بعد محاصرة مياه السيول في المناطق الجبلية القريبة من الطريق الدولي العام.

وضع مصدات رملية في طريق المياه

وذكر مجلس مدينة الحسنة بشمال سيناء، في بيان له اليوم، أنه جرى فتح الطريق الدولي العام القادم من مدينة نخل بوسط سيناء، بعد وضع مصدات رملية في طريق المياه، والتي بعدت عن الطريق الدولي مسافة 100 م ناحية الشرق، بعد أن تراكمت على نهر الطريق أمس، قادمة من سفوح الجبال القريبة من المنطقة

وأضاف مجلس المدينة، أن الأمور تسير بشكل طبيعي، وأن الأجواء المناخية تحسنت صباح اليوم، وقد بزغت شمس النهار واختفت الغيوم بشكل تام.

السيول قادمة من سفح جبل الحلال بوسط سيناء

من جهة أخرى، عمل أهالي وادي العمر ومناطق قريبة من البرث، وجبل الحلال، على تعبئة الهرابات والأوانين من مياه الأمطار، للاستفادة من سيل المياه الذي وصل بعض المنحدرات الجبلية، قادما من سفح الجبال العالية القريبة من جبل الحلال الناحية الشرقية والشمالية.

وقال سلامة الأحمر، أحد أبناء القبائل بتلك المناطق، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المنطقة شهدت ارتواء تام للمياه، التي وصلت الى جذور أشجار الزيتون، بمجرى السيل، بعيدا عن الطريق العام، في المنطقة الواقعة بين العمر والبرث، الطريق الشرقي.

وفي مدينة العريش أعلن بيان مجلس المدينة، أنه جرى الانتهاء من تسليك بيارات الصرف الخاصة بتصريف الأمطار، وتم تنظيف معظم الشوارع بعد إزالة تبعيات الأمطار والرواكد التي تراكمت بالطريق العام، وسط المدينة.