زيارة لمتحف كهف روميل في انطلاق ملتقى «أهل مصر» بمطروح (صور)

نظمت «قصور الثقافة» زيارة ميدانية لملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة، ضمن مشروع «أهل مصر»، زيارة ميدانية إلى متحف كهف روميل، حيث يستضيف الملتقى سيدات وفتيات المحافظات الحدودية من جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد والأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 28 أبريل الجاري.

زيارة ميدانية إلى متحف كهف روميل

شرح محمد حمام مدير المتحف تاريخ بناء المتحف ومقتنياته، مشيرا إلى أن كهف روميل أحد الكهوف الطبيعية بمحافظة مطروح، ويقع في بطن الجبل بجزيرة روميل أمام الميناء الشرقية، ويرجع تاريخه إلى العصر اليوناني الروماني، حيث استخدم كمخزن للقمح والمياه والشعير، لتصديرها إلى الولايات الرومانية، واستخدمه روميل القائد الألماني كمقر له، وقلعة لإدارة القتال أثناء الحرب العالمية الثانية، ومهربا إذا ساءت الأحوال.

وأشار «حمام» إلى أن الكهف ظل مهجورا حتى عام 1977، إلى أن بدأت المحافظة في تجهيزه وإعداده كمتحف، بعد أن أهدى مانفريد ابن القائد الألماني روميل، مجموعة من متعلقات والده للحكومة المصرية، من أدوات حربية وخرائط للمواقع العسكرية، حيث يضم مقتنيات روميل الشخصية مثل المسدس والمعطف، وبعض الصور الخاصة به، والأسلحة التي استعملت في الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى شارات وملفات وخوذ خاصة بالجنود الذين شاركوا في الحرب.

ملتقى أهل مصر

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة الدكتورة دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية «المرأة والشباب والأطفال»، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين.