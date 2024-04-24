«المخدرات الرقمية.. الوقاية والعلاج» ضمن ملتقى «أهل مصر» بمطروح

شهد النادي الاجتماعي بمطروح، اليوم، لقاء بعنوان «المخدرات الرقمية.. الوقاية والعلاج»، ضمن فعاليات برنامج الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة، بمشروع «أهل مصر»، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

تعريف المخدرات الرقمية

استهل محمد عادل رئيس قسم أنظمة تشغيل مطار مطروح الدولي، اللقاء بالتعريف بنشأة المخدرات الرقمية، مشيرا إلى أنها تعتمد على تقنية قديمة تسمى «النقر بالأذنين»، وهي عبارة عن موجات صوتية بطبقات مختلفة، تؤثر على الخلايا العصبية بنفس تأثير المواد المخدرة للعقل.

وأضاف أن هذه التقنية اكتشفها العالم الألماني هينريش دوف في القرن التاسع عشر، واستخدمت للمرة الأولى لعلاج بعض الحالات النفسية عام 1970.

خطورة المخدرات الرقمية

عن خطورة ذلك النوع من المخدرات، أشار «عادل» إلى أنها تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لدى مرضى القلب، بجانب الصداع بشكل متكرر، الإصابة بالأرق، الشعور بالتوتر، الإنطوائية، فقدان التركيز، وقلة التفاعل مع الآخرين، وبالتالي قلة الإنتاجية.

أما عن طرق الوقاية، أوضح أنه يمكن للآباء حماية أبنائهم من خطر المخدرات الرقمية، من خلال مراقبة المحتوى الذي يتعرضون له على الإنترنت، وخاصة المواد الصوتية التي يستمعوا إليها، وتوعيتهم بخطورتها، مع الحرص على احتوائهم خلال فترة المراهقة، واستغلال وقت الفراغ فيما يفيد.

أعقب ذلك جولة بحرية للمشاركات بالملتقى، أمام الميناء البحري للمحافظة.

ويستضيف الملتقى سيدات وفتيات المحافظات الحدودية من جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 28 أبريل الحالي.

مشروع «أهل مصر»

مشروع «أهل مصر» أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية، «المرأة والشباب والأطفال»، وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.