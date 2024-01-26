معركة دبلوماسية بين الصين وتايوان تهدد باندلاع حرب.. ماذا يحدث؟

تشتد المعركة الدبلوماسية بين الصين وتايوان، بينما تقترب فتيل الحرب من الاشتعال بعد فوز المرشح الانفصالي لاي تشينج تي، وإرسال البحرية الأمريكية أمس سفينة حربية عبر مضيق تايوان، وهو ما وصفته الصين بأنه عمل استفزازي، بحسب وكالة فرانس برس.

وردًا على تهديدات بكين، بدأت الدفعة الأولى من المجندين الجُدد الخدمة العسكرية الإجبارية لمدة عام في تايوان، بعد تمديد فترة التجنيد من أربعة أشهر إلى عام كامل، بسبب مخاوف الحكومة بشأن التهديد العسكري المتزايد للصين.

الصين تُكثف ضغوطها على تايوان

وتكثف الصين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان، حيث تسعى الصين لإبقاء تايوان ضمن أراضي جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك مهمات القوات الجوية الصينية شبه اليومية بالقرب من جزيرة تايوان.

واتهمت الصين الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي بمناوراتها العسكرية في غرب المحيط الهادئ، بعد يوم واحد من إبحار مدمرة بحرية أمريكية عبر مضيق تايوان الحساس سياسيًا، بحسب فرانس برس.

الجيش التايواني: أولويتنا بناء إرادة لمقاومة العدو

وقال قائد بالجيش التايواني: «في مواجهة بيئة دولية معقدة، فإن أولويتنا الأولى هي بناء الإرادة القوية لمقاومة العدو، إن تمديد الخدمة العسكرية لمدة عام واحد لن يؤدي فقط إلى تعزيز الفعالية القتالية المباشرة، بل سيحسن أيضًا نوعية أفراد الاحتياط، ويعزز طاقة التعبئة، ويعزز الفعالية القتالية الشاملة للدفاع الوطني».

وفاز المرشح الانفصالي لاي تشينج تي بالانتخابات التايوانية منذ أيام، وهو مرشح انفصالي يدعو لاستقلال تايوان عن جمهورية الصين، وكانت بكين هددت بالمرشح الانفصالي وحاولت التأثير على نتيجة الانتخابات، وبعد فوزه، ازداد الصراع بين الجارتين.