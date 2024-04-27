أستاذ «اقتصاديات الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال بفضل حملات التطعيمات المستمرة

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنَّ وزارة الصحة والسكان تحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على إطلاق خطة شاملة للتطعيمات ضد شلل الأطفال، موضحا أن أبرز الملفات التي تقف عندها الوزارة هي نجاح مصر في القضاء على فيروس شلل الأطفال بتصديق من منظمة الصحة العالمية.

القضاء على شلل الأطفال

وأضاف «عنان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ نجاح حملة القضاء على شلل الأطفال وقتها كان يتوقف على الوصول لنسبة معينة من التطعيمات للمواليد، موضحا: «لا بد الوصول لنسبة تطيعمات محددة لكل مليوني مولود سنويا، وتسمى Break point، وبناء على هذه النسبة يتأكد خلو مصر من شلل الأطفال».

إعلان خلو مصر من شلل الأطفال

وتابع: «حملة من باب لباب التي تم إطلاقها وقتها لمكافحة شلل الأطفال، كان يتم وضع علامات على منازل الأسر التي لديها مواليد وأطفال أقل من 5 سنوات، واستمر التطعيم لكل المواليد خلال الفترة من 2000 حتى 2004، وبحلول 2004 تم إعلان خلو مصر من أي حالة شلل أطفال برغم تواجدها في الدول المجاورة».