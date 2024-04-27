أمطار ورياح وغيوم تضرب محافظة البحر الأحمر

شهدت مدينة الغردقة تقلبات في الأحوال الجوية، وحالة من الطقس السيئ ورياح شديدة، مع تكون الغيوم الجزئية، وسقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

تحذير لكبار السن طقس البحر الأحمر

وحذرت مديرية الصحة في البحر الأحمر كبار السن الذين يعانون من أمراض تنفسية من الخروج من المنزل، إلا للضرورة القصوى نظراً لوجود الأتربة العالقة.

الأحوال الجوية

وأوضح بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية تعرض البحر الأحمر لسقوط أمطار مع نشاط للرياح الخفيفة على مدن المحافظة، وسقوط أمطار خفيفة متفرقة تصل إلى حد السيول جنوب البحر الأحمر خلال الساعات المقبلة.

أمطار بالبحر الأحمر

وأغلقت الأجهزة المعنية في محافظة البحر الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية بعض الطرق بين البحر الأحمر والصعيد، ورفعت الأجهزة المعنية درجة الاستعداد القصوى، وإعلان الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في الغردقة اليوم 34 درجة مئوية وبلغت الصغرى 22 درجة مئوية، فيما بلغت سرعة الرياح 32 كيلو مترًا في الساعة.