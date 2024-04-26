أسعار فنادق وشواطئ الغردقة في شم النسيم.. اعرفها

أيام قليلة ويحتفل المصريون بأعياد شم النسيم، ويبحثون عن أسعار الفنادق و الشواطئ العامة في المدن السياحية، خاصة الغردقة التي تضم مئات الفنادق والمنتجعات السياحية والشاليهات وعشرات الشواطئ العامة والخاصة، بأسعار متفاوتة تناسب كل المستويات.

شم النسيم في الغردقة

وقال عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الغردقة تستقبل الآلاف من المصطافين في أعياد شم النسيم حيث تضم مئات الفنادق والمنتجعات السياحية بأسعار متفاوتة، حسب تصنيف كل فندق سياحي، أرخصها الحاصلة على نجمتين، وأغلاها الحاصلة على 5 نجوم.

وأضاف أن الغردقة تضم عشرات الشواطئ العامة والخاصة، والتي تشهد توافد الآلاف المصطافين في شم النسيم، أهمها شواطئ العائلات وهي مجهزة لاستقبال حوالي 10 آلاف زائر يوميًا.

أسعار فنادق الغردقة

وكشف علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر، عن أسعار الفنادق، موضحًا أنها تبدأ من 700 جنيه للفرد في غرفة مزدوجة، شاملة الإفطار، وتصل إلى 1000 جنيه في فنادق الثلاثه نجوم، و1500 جنيه لفنادق الأربعة نجوم، شاملة جميع الوجبات والمشروبات والعصائر مجانًا، وبالنسبه لفنادق الخمسة نجوم تبدأ من 2000 جنيه للفرد، تشمل جميع المأكولات والمشروبات.

من جانبه، قال أشرف فؤاد مدير عام شواطئ العائلات بالغردقة إن أسعار الشواطئ تبدأ من 20 جنيهًا، حتى 50 جنيها، وهناك الشواطئ الخاصة بـ150 جنيها.