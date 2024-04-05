موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. والشروط المطلوبة

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاص بالإعلان 18 خلال شهر أبريل الجاري التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب بالمناطق التالية «مدينة بدر - حدائق العاصمة - مدينة السادات - برج العرب - مدينة 6 أكتوبر الجديدة - مدينة 15 مايو - مدينة العبور الجديدة - الفيوم الجديدة - بني سويف الجديدة - قنا الجديدة - أسوان الجديدة - سوهاج الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة».

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن الخطوات التي يجب أن يقوم باتباعها الراغبين في حجز الوحدات السكنية المطروحة من خلال الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: الدخول على موقع الصندوق الاجتماعي ويتم تقديم الأوراق المطلوبة.

- الخطوة الثانية: تسجيل البيانات الشخصية منها السكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج والزوجة.

- الخطوة الثالثة: اختيار المحافظة التي يريد التقدم فيها من ضمن المحافظات المطروحة للتقدم.

- الخطوة الرابعة: رفع الأوراق المطلوبة على الموقع بعد التسجيل فيه، ولا بد أن ترفع pdf.

- الخطوة الخامسة: إرسال رسالة بقبول كل الأوراق المطلوبة وإتمام العملية، مع مراعاة التأكد من رقم الهاتف الذي تم تسجيله لاستقبال الرسائل عليه.

شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الخاصة بالإعلان 18 كالتالي:

- أن يكون الشخص المتقدم على شقق الاسكان الاجتماعي 2024 مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم يتراوح عمره بين 21 إلى 50 سنة.

- ألا تتخطى قيمة الدخل الشهري للشخص المتقدم 6000 جنيه للأعزب، و8000 جنيه للمتقدم المتزوج.

- ألا يكون المتقدم قد سبق وقدم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.

- يشترط سداد مبلغ مقدم الحجز المطلوب.

- يجب أن يقدم المتقدم دليل يثبت إقامته في المحافظة التي يرغب في التقديم لها، أو يكون لديه وظيفة في تلك المحافظة.

- يشترط عدم تخصيص أي وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية للمتقدم أو لأسرته في المدن الجديدة أو المحافظات.