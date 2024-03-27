موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. إليك الأماكن المتاحة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 التي تتراوح مساحتها من 75 إلى 90 مترًا، ويتم تسليمها كاملة التشطيب.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وحددت وزارة الاسكان، في بيان لها، موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 قبل نهاية شهر مارس الحالي، وفقًا للمعلن من وزارة الإسكان، يتم التقديم عليها من خلال رابط حجز الوحدات السكنية من صندوق الاسكان الاجتماعي من هنا.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان، أماكن شقق الإسكان الاجتماعي الجديد في المحافظات بالنسبة لمحدودي الدخل 2024، وجاءت كالتالي:

- برج العرب.

- 15 مايو.

- أكتوبر الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- سوهاج الجديدة.

- مدينة بدر.

- حدائق العاصمة في «كفرالشيخ، الدقهلية، المنوفية، دمياط، والغربية».

الأوراق المطلوبة للتقديم في شقق الإسكان

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة الميلاد والمؤهل الدراسي للمتقدم.

- إيصال أحد المرافق كهرباء أو مياه أو غاز بتاريخ حديث.

- الموقف من التجنيد للذكور.

- شهادة ميلاد الزوجة «للمتزوجين».