محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» في قرية المالكي

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الجهود المبذولة داخل قرية المالكي التابعة لمركز نصر النوبة، موجها إلى أهمية دخول أي مشروعات يتم الانتهاء منها للخدمة على الفور، لتعظيم الاستفادة منها برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

جولة ميدانية لتفقد 37 مشروعا بنطاق قرية المالكي

ومن جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان، قامت وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد 37 مشروعا بنطاق قرية المالكي تخدم 17 ألف نسمة في 4 توابع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروعا بنسبة 100% ما بين مجمعات خدمية وزراعية وإحلال وتجديد وصيانة للمدارس ومراكز الشباب والملعب القانوني ومكتب البريد ووحدة طب الأسرة، فضلاً عن إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب، وإنشاء رافع وخزان لمياه الشرب، مع إحلال وتجديد شبكات الكهرباء وخطوط الفايبر والألياف الضوئية.

متابعة نسب تنفيذ المشروعات

ولفت إلى أنه جار العمل في 18 مشروعا تراوحت نسب تنفيذها بين 45 و97%، وهي مشروعات خاصة بمحطات الرفع وشبكات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ورصف الطرق، وتم حصر عدد من الملاحظات المحدودة التي سيتم إرسالها للجهات المعنية لتلافيها، وهو الذي يتكامل مع التفاعل السريع لإزالة أي معوقات تواجه منظومة العمل، والتي تمثلت في حل مشكلة استكمال الأعمال بتطوير المبنى الإداري لمركز شباب المالكي لتنتهي خلال أسبوعين.