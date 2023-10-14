تطهير شبكات الصرف الصحي استعدادا لموسم الشتاء في الشرقية

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية استمرار فرق العمل بالشركة على مستوى قطاعات ومناطق الشركة في صيانة وتركيب أغطية مطابق الصرف الصحي، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي التي تعد إهداراً للمال العام، وتشكل خطرا داهم على أرواح المواطنين وتعرضهم للخطر.

تطهير خطوط شبكات الصرف الصحي

وقال عامر كمال، إن الشركة مستمرة في أعمال تطهير خطوط شبكات الصرف الصحي، طبقا لخطة التطهير الدورية التي تجريها الشركة، حتى لا يحدث انسداد في خطوط شبكات الصرف، استعدادا لموسم الشتاء.

وأشار إلى أنه في نطاق فرع أبو حماد تم المرور علي مناطق مدينة أبو حماد والقرين، وتم تركيب وتغيير أغطية غرف الصرف والبالوعات وعمل ما يلزم من أجل تأمينها من السرقة، بمعرفة فرق الصيانة الفنية بتلك المناطق.

موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحي

وأوضح استمرار اللجان المشكلة لمتابعة موقف تركيب أغطية مطابق الصرف الصحي وتغطية المطابق المكشوفة على الفور، مؤكدا أنه فور تلقى أي بلاغ من المواطنين بسرقة أحد أغطية البالوعات بالشارع، تقوم الشركة بتركيب غطاء بديل حرصا على سلامة المواطنين، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ فوراً في حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف.