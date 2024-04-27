فيلم عالماشي بالمركز الثالث في شباك التذاكر

يواصل فيلم عالماشي الحفاظ على المركز الثالث في شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، وذلك منذ انطلاق موسم أفلام عيد الفطر الذي يشهد منافسة قوية بمشاركة عدد كبير من الأعمال السينمائية.

فيلم عالماشي في المركز الثالث

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيلم عالماشي جاء يوم أمس الجمعة في المركز الثالث بإيرادات بلغت 176 ألف جنيه فقط لا غير.

ويشارك في فيلم عالماشي عدد كبير من الفنانين من بينهم على ربيع وأية سماحة وصلاح عبد الله وكريم عفيفي ومحمد رضوان وعبدالله مشرف وانتصار وإسماعيل فرغلي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي وإخراج محمد حمدي الخبيري.

وينافس فيلم عالماشي في شباك التذاكر بجانب عدد من الأفلام منها شقو لعمرو يوسف وفاصل من اللحظات اللذيذة لهشام ماجد واسود ملون لبيومي فؤاد.