خبير تكنولوجي يحذر الآباء من مخاطر الدارك ويب: راقب تليفون ابنك

حذَّر المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، من «الدارك ويب» أو عالم الإنترنت المظلم الذي تكثر عليه الجرائم، مشيرا إلى معنى مصطلح الـDeap web .

وقال «طارق» خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، إنَّه لتوضيح ما هو الدارك ويب، يمكننا تخيل أن عالم الإنترنت مثلث وعلى رأسه يوجد الإنترنت السطحي المتداول بين الأشخاص على المواقع المحلية والعالمية التي نتصفحها بسهولة، ويمثل نسبة 4 إلى 6%.

وأضاف إلى أن إذا وصلنا إلى منتصف المثلث يوجد الديب ويب ويشكل 90% من الإنترنت الموجود، «الديب ويب البداية لـ العالم الخفي للإنترنت وبه جميع البيانات المُسربة والسجلات ويتم عرضها أولاً عليه، ويتضمن بيانات حساسة لبعض كبار الشخصيات».

أحمد طارق: لابد من مناقشة الأبناء في المصطلحات الغامضة مثل «الدارك ويب»

وأشار إلى أن أعمق ما يوجد في الإنترنت هو الجزء الأخير من المثلث هو «الدارك ويب» «الدارك ويب أو عالم الجريمة الخفي هو الأخطر على شبكة الإنترنت وهو باقي هذا المثلث، أي نسبته تشكل 4% من الإنترنت الكامل ويتضمن حوالي 3 آلاف موقع في غاية الخطورة، وتتم فيه العمليات المحظورة وغير الشرعية التي تصل لحد تجارة الأعضاء وتأجير البشر لأغراض غير سليمة والمحتوى غير اللائق وتجارة الأسلحة والقتل».

وأكد ضرورة انتباه الآباء للمصطلحات الغامضة وتوعية الأبناء بها «أي مصطلحات سمعتوها لازم تتكلموا فيها مع ولادكم ولابد تبنوا الثقة معهم، لابد من حماية ومراقبة هواتفهم ومتابعة الشات مع أصدقائهم، مفيش حاجه اسمها خصوصية بينك وبين ابنك في هذا الزمن، أوعى حد يعارضني لأنه الأبناء ممكن تضيع».