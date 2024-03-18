ماذا تعرف عن مواقع الدارك ويب؟.. تحدث عنها حفيد يحيى الفخراني في «عتبات البهجة»

خلال عرض الحلقة 8 من مسلسل عتبات البهجة، ذهب «عمر» الذي يقوم بدوره الفنان خالد شباط حفيد يحيى الفخراني، إلى «فريد» ليبلغه بموافقته على العمل معه بمواقع الديب ويب، بشرط عدم العمل في الأشياء الضارة، وهو ما يفتح المجال لطرح سؤال عن المخاطر الناتجة عن استخدام مواقع الدارك ويب.

ذكر موقع سبوتنيك الروسي أن مواقع الدارك ويب تستخدم في الأشياء المشبوهة غير القانونية، مثل شراء أرقام بطاقات الائتمان، وتداول جميع أنواع المخدرات والبيع غير المشروع للأسلحة، بالإضافة إلى تداول الأموال والعملات المزيفة، وبيانات اعتماد الاشتراكات المسروقة وحسابات المنصات المخترقة، وبرامج القرصنة والهاكر، وفواتير بنكية مزيفة، واستئجار هاكرز لمهاجمة شيء آخر، كما أنه يمكن شراء أسماء المستخدمين وكلمات مرورهم من تلك المواقع.

ما هو الدارك ويب؟

الإنترنت المظلم لا يمكن استخدامه من خلال المتصفحات التي نعرفها، أو طرق البحث التقليدية، ويطلق الخبراء على الإنترنت المظلم اسم «الدارك ويب»، كما أن المعاملات السرية التجارية تجرى من خلاله، والشيء الأبرز هو أن مستخدم تلك المواقع يصبح مخفي الهوية، وما يقوم به لا يمكن تعقبه وأنشطته غير مسجلة.

الشركة الروسية الشهيرة المتخصصة في صناعة برامج مكافحة فيروسات الإنترنت «كاسبرسكي» وصفت مواقع الدارك ويب بالشبكة السرية المتكونة من مجموعة مواقع إلكترونية مخفية.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

الجدير بالذكر أن مسلسل عتبات البهجة يعرض الساعة 6:15 مساء، عبر شاشة قنوات DMC، وأيضًا عبر منصة Watch it ويعاد مرتين، ويتحدث المسلسل عن الجد بهجت الأنصاري وكيل الوزارة السابق، وعلاقته مع حفيديه عمر وجميلة، ويواجه خلال أحداث المسلسل بعض المشكلات المادية التي يحاول حلها.