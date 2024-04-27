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إعادة إعمار وتأهيل منازل قرية بني زايد في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
11:34 ص | السبت 27 أبريل 2024
إعادة إعمار وتأهيل منازل قرية بني زايد في بني سويف

أعلنت جمعية الأورمان إعادة إعمار وتأهيل 35 منزلا في قرية بني زيد بمركز ناصر، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، لكونها من القرى الأكثر احتياجًا بحسب معايير التنمية.

معايير اختيار المنازل 

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، خلال بيان، أن الاختيار وقع على قرية بني زايد في مركز ناصر، لكونها من القرى الأكثر احتياجًا بحسب معايير التنمية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.  

وتابع «عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية». 

تعاون الأورمان مع محافظة بني سويف 

وأعرب مدير جمعية الأورمان عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك لدعمه المستمر لكل مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيداً بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ بني سويف، فدائماً مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين. 

تطوير 850 قرية فقيرة 

الجدير بالذكر، أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة، أطلقته جمعية الأورمان قبل سنوات، وتمكنت من خلاله تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة، تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

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