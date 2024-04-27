معلومات عن نظام باتريوت.. واشنطن رفضت تزويد أوكرانيا به

طلبت أوكرانيا من واشنطن تزويدها بأنظمة دفاع جوي نظام «باتريوت»، لكن المفاجأة كانت في إعلان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة لا تمتلكها، إلا أنه أمحاولة واشنطت إقناع الشركاء الأوروبيين بتزويد كييف بأنظمة الدفاع الجوي المتاحة لديه، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

تأتي تصريحات جيك سوليفان في وقت تعاني فيه كييف من هجمات روسية متتالية، وضعف العتاد العسكري وقلة عدد الجنود، في أعقاب استمرار الزحم الروسي واكتساب المزيد من الأراضي الأوكرانية.

دعم عسكري بقيمة 94 مليار دولار لكييف

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تقديم دعمًا عسكريًا بقيمة 94 مليار دولار بعد موافقة الكونجرس الأمريكي لأوكرانيا لدعمها في حربها ضد موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف بحاجة بشكل عاجل إلى صواريخ باتريوت لمواجهة التهديد الروسي المتزايد، إذ يساعدها بشكل كبير على إنقاذ الأرواح.

خلال الأسبوع الماضي، قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن دول الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أنظمة دفاع جوي باتريوت لم تعط إشارة واضحة حول ما إذا كانت مستعدة لتزويد أوكرانيا بها، التي تسعى بشدة للحصول عليها لصد الزحف الروسي، لكن، ما هو نظام الدفاع الجوي «باتريوت».

معلومات عن نظام «باتريوت»

في السطور التالية، تستعرض «الوطن» ابرز المعلومات عن نظام الدفاع الجوي «باتريوت»، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية:

- هو نظام دفاع جوي طويل المدى، صالح لجميع الارتفاعات، وفي جميع الأحوال الجوية لمواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات المتقدمة.

- يتم إنتاجه بواسطة شركة أمريكية في ولاية ماساتشوستس.

- متوفر في الخدمة مع الولايات المتحدة وألمانيا واليونان وإسرائيل واليابان وهولندا وكوريا الجنوبية وبولندا والسويد ورومانيا وإسبانيا وتايوان ودول أخرى.

- تم تجهيز صاروخ باتريوت خلال السنوات الماضية بنظام توجيه المسار، إذ يتم إرسال أوامر تصحيح إلى نظام التوجيه من مركز التحكم.

- يحتوي باتريوت على ثماني حاويات تخزين نقل تعمل كقاذفات، ولكل قاذفة أربعة صواريخ بإجمالي 32 صاروخًا.

- يحتوي أيضًا على محطة التحكم في الاشتباك MSQ-104، والتي تم تركيبها على جرار M-818.

- تم بناء نظام باتريوت حيث يتم إطلاق الصاروخ وتوجيهه إلى الهدف على ثلاث مراحل، حيث يقوم نظام توجيه الصاروخ بتحويل باتريوت نحو الهدف أثناء طيرانه في شعاع الرادار، ثم يقوم كمبيوتر خاص داخل باتريوت بتوجيه الصاروخ إلى الهدف، وفي المرحلة الثالثة، يصبح الصاروخ شبه نشط حيث يقوم جهاز استقبال الرادار الداخلي الخاص به بتوجيهه إلى عملية الاعتراض.