الأردن يطلب من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ «باتريوت» لتعزيز منظومته الدفاعية

كشف مدير الإعلام العسكرى في القوات المسلحة الأردنية العميد الركن مصطفى الحياري، اليوم الأحد، أن الأردن طلب من الولايات المتحدة تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية على الحدود.

إحباط محاولات التهريب باستخدام الطائرات

وقال «الحياري» في مقابلة مع التلفزيون الأردني الرسمي، إن طلب المنظومة الأمريكية جاء لمقاومة الطائرات المسيّرة التي أصبحت تهديدا يواجه الجميع، مشيرا إلى أن هذه الطائرات تستخدم في تهريب المخدرات.

وأضاف: الأردن طلب من الجانب الأمريكي تعزيز منظومته الدفاعية بصواريخ باتريوت، وهذه المنظومة مكلفة لا يمكن توظيفها بالإمكانيات المحلية، ونحتاج إلى شريك استراتيجي.

ولفت إلى التهديدات المستمرة ومنها الصواريخ البالستية التي تحيط بالأردن من الاتجاهات الشمالية والشرقية والغربية، موضحا أن «الباتريوت» أفضل سلاح يواجه مثل هذا التهديد.

علاقات قوية بين الأردن والحلفاء

وأشار إلى العلاقات القوية التي تربط الأردن بحلفائها «لن نتردد فى يوم من الأيام من استثمار هذه العلاقة».

ونوه الحياري، إلى أن القرار الاستراتيجي للأردن كان التحالف مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة، والذي استمر أكثر من 72 عاما، وسط محيط ملتهب حول الأردن.

وأوضح أن هذا التحالف انعكس إيجابا على الأردن وأمنه الوطني وسمعة ورفعة قواته المسلحة.