محافظ أسيوط يوجه بضرورة جذب الشباب والنشء لممارسة الرياضة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استعدادات قطاع الشباب والرياضة للفعاليات والأنشطة الصيفية بالمراكز والقرى، تزامنًا مع قرب بدء الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات خلال الفترة القادمة، فضلاً عن الموقف التنفيذي وآخر المستجدات لمشروعات القطاع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

جذب الشباب لممارسة الرياضة

ووجه محافظ أسيوط بضرورة بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتعاون مع الجميع لجذب الشباب والنشء لممارسة الرياضة والاستغلال الأمثل لطاقاتهم وتعزيز وتنمية روح الانتماء لديهم وتنظيم الفاعليات المختلفة والاستفادة من الإمكانات الموجودة بمراكز الشباب والعمل على تطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وجعلها أسلوب حياة.

المقترحات الموضوعة للأنشطة والفعاليات

وتناول لقاء المحافظ مع وكيل وزارة الشباب والرياضة بعض المقترحات والخطط الموضوعة للأنشطة والفعاليات المدرجة والمستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة بمراكز الشباب والرياضة بالقرى والنجوع، خاصة بالتزامن مع أيام الإجازات الرسمية فضلاً عن قرب حلول الإجازة الصيفية مع انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي.

كما استعرض اللقاء آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في مشروعات قطاع الشباب والرياضة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري بمرحلتيه وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل التحديات أمام تنفيذ الفعاليات والأنشطة المختلفة بمراكز الشباب وغيرها في القرى والمراكز، على أن يتم وضع حلول عاجلة لأي معوقات وآليات ومحاور محددة لتلافيها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.