30 فرصة عمل شاغرة من «الشباب والرياضة».. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عددا من الوظائف الشاغرة في إحدى شركات الأغذية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ طلبت الشركة للتعيين نحو 30 وظيفة بها، بتخصصات مختلفة.

وظائف متعددة

1. أخصائي تصدير (خبره من 2: 4 سنوات)

2. مهندس إنتاج (بكالوريوس علوم - زراعة)

3. مهندس جودة (خبرة من2: 4 سنة- وبكالوريوس علوم - وزراعة)

4. مهندس إنتاج (خبرة من 2: 4 سنة- وبكالوريوس علوم - وزراعة)

5. مدير جودة (خبرة في تجميد الخضار من 10: 15 سنة)

6. مدير إنتاج (خبرة في تجميد الخضار من 10: 15 سنة)

7. رئيس قسم الجودة (خبرة في تجميد الخضار من 7 :10 سنوات)

8. مهندس معمل (خبرة في تجميد الخضار من 7: 10 سنوات)

9. رئيس قسم سلامة وصحة مهنية (خبرة في مجال الأغذية من 7: 10 سنوات)

10. أخصائي سلامة وصحة مهنية (خبرة في مجال الأغذية من 5:2 سنوات)

11. فني سلامة وصحة مهنية (دبلوم 3 سنوات)

12. محاسب تكاليف (خبرة 2 -5 سنوات)

13. محاسب خزينة (خبرة 2- 5)

14. محاسب موردين وعملاء (خبرة 2- 5)

15. محاسب عام (خبرة 2- 5)

16. مدير صيانة (بكالوريوس هندسة، خبرة 8- 12)

17. رئيس قسم صيانة (بكالوريوس هندسة- خبرة 6- 10)

18. مهندس صيانة (خبرة من 2: 4)

19. فني صيانة ميكانيكا (خبرة 4 -8)

20. فني هيدروليك (خبرة 4 -8)

21. فني تبريد امونيا (خبرة 4 -8)

22. مدير مخازن (خبرة 8 -15)

23. أمين مخزن ثلاجات (خبرة من 2: 4)

24. عامل مخزن

25. مدير مشتريات (خبرة 8- 15)

26. أخصائي مشتريات (خبرة 2 -4)

27. سائق كلارك ديزل (خبرة 2 -4)

28. سائق ريتش (خبرة 2 -4)

29. عمال إنتاج

30. فني كهرباء كنترول (دبلوم)

مكان العمل

العاشر من رمضان

متطلبات الوظيفة

يشترط الخبرة

خريجين فقط

الحد الأقصى للسن 40 سنة

الحقوق والمميزات

مرتبات مجزية

عدد ساعات العمل: 8 ساعات

عدد أيام العمل:6 أيام

زيادات سنوية

تأمين اجتماعي + تامين طبي

مواصلات - خط تليفون

للتقديم يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/fKteXvNPB2

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