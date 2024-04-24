وظائف الشباب والرياضة في مجال العقارات برواتب مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «إدارة المبادرات الشبابية» عن توافر فرص عمل للشباب في مجال العقارات، في إطار حرصها على الإعلان عن الوظائف المتاحة في الشركات المختلفة بشكل دوري، بالتعاون مع المنظمات المعنية.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في مجال التطوير العقاري

تستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في مجال التطوير العقاري والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة التطوير العقاري مهندسين للتعيين في التخصصات التالية:

- مهندس تصميم إنشائي.

- مهندس مكتب فني.

- عامل نظافة.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في الوظيفة أن يكون المتقدم لديه خبرة 3 سنوات بالنسبة لمهندس تصميم إنشائي.

وأن يكون يكون لديه خبرة من 5 إلى 10 سنوات بالنسبة لمهندس مكتب فني.

الحقوق والمميزات الوظيفية

يحصل المقبولين في الوظائف على المميزات الآتية:

- مرتبات مجزية.

- تامين طبي.

- تامين اجتماعي.

- حوافز ومكافآت.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية من هنـا.

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