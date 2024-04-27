انطلاق اختبارات محفظي القرآن الكريم في مطروح

أعلن الشيخ السعيد خلف عميد مركز إعداد محفظي القرآن الكريم التابع لمديرية أوقاف مطروح، إجراء الامتحانات التحريرية للمحفظين المتقدمين للاختبارات، وذلك خلال فعاليات الامتحانات التحريرية التي جرى عقدها في أول مركز إعداد محفظي القرآن الكريم، للدارسين في الفرقة الأولى مادة «التفسير وعلوم القرآن».

لجنة مراقبة

وقال عميد مركز مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمطروح، اليوم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاختبارات تسير بشكل منتظم، في ظل وجود مراقبة علي الممتحنين من خلال لجنة تضم المراقبين مفتاح خميس عطية، ومنى محمد شاهين، وبعد الانتهاء من الامتحان جري تسليم أوراق الإجابات لمحاضر المادة بالمركز لتصحيحها.

الامتحانات الشفوية

وأضاف عميد مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمحافظة مطروح أن، الامتحانات التحريرية انتهت، وستبدأ الامتحانات الشفوية للفرقة الأولى في جميع المواد يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024 في تمام الساعة الثانية ظهرًا.