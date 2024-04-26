تكريم 40 من حفظة القرآن الكريم والطلبة المتفوقين في الدقهلية

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، تكريم 40 من حفظة القرآن الكريم والطلبة المتفوقين في الحساب الذهني، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الفرقان الخيرية، وجاء التكريم اليوم الجمعة 26 أبريل في ببلقاس وقرى حفير شهاب الدين.

تكريم حفظة القرآن الكريم بالدقهلية

وجاء التكريم في اطار احتفالات مديرية التضامن الاجتماعي بعيد تحرير سيناء، بشراكة مؤسسات المجتمع المدني، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأشار إلى أن الحفل جاء بحضور عدد من قيادات وكوادر العمل الاجتماعي بمنطقة حفير شهاب الدين، في مركز بلقاس مع حضور أهالي الطلبة والمتميزين في التكريم.

الهدف من التكريم

وأضاف أن التكريم جاء من خلال شهادات تقدير للطلبة من أجل تحفيزهم على الاستمرار في النجاح والتميز بالنسبة لطلبة الحسابات الذهنية، وتشجيع المميزين في حفظ القرآن الكريم على الاستمرار.

وارتسمت معالم السعادة والبهجة على ملامح ووجوه أهالي الطلاب بعد أن تم تكريمهم، باعتباره إنجاز كبير في مقتبل عمرهم والكريم يشجعهم علي الاستمرار في السعي وتقديم الأفضل سواء من خلال إتمام والمواظبة علي حفظ القرآن الكريم أو من خلال تطوير ذاتهم في الحسابات الذهنية.