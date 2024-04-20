أهالي كفر الزيات يكرمون أكثر من 500 طفل بمسابقة القرآن الكريم: «بنحاول نشجعهم»

في لفتة إنسانية، أبطالها أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية الذين أجروا مسابقة قرآنية دعما لأطفالهم وشبابهم في حفظ القرآن الكريم والتمسك به، إذ تم خلالها تكريم أكثر 500 طفل بعد حفظهم لكتاب الله، محاولين زرع السعادة والبهجة في قلوبهم وتشجيعهم على الاستمرار.

اعتاد أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية على إقامة المسابقة القرآنية كل عام، من أجل تشجيع الأطفال، ويجرى الإعلان عنها مسبقا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي المساجد: «المسابقة دي بنعملها كل سنة في البلد عشان نشجع الأطفال كلها على حفظ القرآن الكريم بجانب دراستهم»، بحسب ما رواه محمد البربري، رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر المحروق في حديثه لـ«الوطن».

الجوائز التي تم توزيعها على الطلاب

جوائز مختلفة منها المادية والمعنوية والبراويز جرى توزيعها على الأطفال خلال حفل التكريم الذي شمل أكثر من 500 طفل، تتراوح أعمارهم ما بين 5 إلى 18 سنة، وجاء ذلك بهدف تشجيع الأطفال والشباب على حفظ القرآن الكريم ودفعهم حتى إتمام حفظ القران الكريم.

الفرحة تكسو وجوه الأطفال

حالة من الفرحة الممزوجة بالفخر كانت تسيطر على الأطفال وأهاليهم بعد تكريمهم من قبل القرية: «الأطفال الفرحة اللي كانت على وشهم دي بالدنيا كلها والله ويكفي أن الطفل يقول لأهله شوفوا أنا اتكرمت»، مشيرا إلى أن شمل الحفل أيضا تكريم الأشخاص الذين حصلوا على المركز الأول في الأبحاث التي كانت مقترحة لتطوير القرية: «السنة دي استحدثنا مسابقة لتطوير القرية عن طريق تقديم أبحاث بها أفكار لتطوير القرية وشارك في المسابقة 11 مواطنا من القرية».

لم تكن تلك المرة الأولى التي يحرص فيها أهالي كفر الزيات بتشجيع أطفالهم على العلم والتعلم ولكنهم قبل بدء الدراسة يقوم أهالي القرية أيضا بتوزيع أدوات مدرسية ومذكرات دراسية على الطلاب المتفوقين في الدراسة والطلاب غير القادين، وذلك من أجل تحفيزهم: «إحنا بنعمل مبادرات واحتفالات كتير في القرية مثلا أيام الدراسة بنوزع كتب على الطلاب اللي بتكون متفوقة عشان نشجعهم ونحفزهم»، بحسب «محمد».