منطقة الشرقية الأزهرية: لا شكاوى من امتحانات النقل في الابتدائية والإعدادية 

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، ختام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني اليوم السبت، مشيرا إلى أنه لم يتم تلقي أي شكاوى أو رصد أي سلبيات.

متابعة حسن الأداء وانتظام اللجان على الوجه الأكمل

وكان رئيس منطقة الشرقية الأزهرية تفقد اليوم، سير العمل بعدد من لجان إدارة غرب الزقازيق في يومها الأخير؛ للاطمئنان على حسن الأداء وانتظام اللجان على الوجه الأكمل.

إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية

وخلال الزيارة، وجه رئيس المنطقة بضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية ودقة وسرعة إعلان النتائج دون تأجيل.

وأدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتُحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات النقل الثانوي للصفين الأول والثاني للقسمين الأدبي والعلمي اعتبارًا من الأحد الموافق 28 أبريل، حيث يؤدى طلاب النقل الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال 620 لجنة موزعة عبر سبع عشر إدارة تعليمية.