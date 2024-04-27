حيلة دفاع دونالد ترامب لإثبات براءته في قضية «أموال الصمت»

تستمر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة جنائية لأول مرة في التاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهي قضية «أموال الصمت»، والمتهم فيها بدفع رشاوى لممثلة أفلام إباحية لكسب صمتها وعدم الإفصاح عن علاقتها به، لكن أثناء المحاكمة، حاول محامي الرئيس الأمريكي السابق البحث عن حيلة مناسبة تبعد موكله عن الإدانة.

جادل محامي دونالد ترامب، تود بلانش، خلال المحاكمة، وقال إن جميع الأموال التي دفعها موكله من أجل الصمت، كانت تهدف إلى منع تداول الأخبار السلبية عند ترامب ووصولها إلى عائلته، ولم يكن يستهدف الناخبين والجمهور.

أموال الصمت ليس لها علاقة بالسياسة

المدعون، يريدون إثبات أن الأموال التي دفعها دونالد ترامب من أكل كسب صمت الممثلة الإباحية أفسدت انتخابات عام 2016 بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، ويريد محامو ترامب من هيئة المحلفين أن تصدق أن أموال الصمت ليس لها علاقة بالسياسة وأنها تتعلق بشكل أساسي بحماية عائلة «ترامب»، بحسب صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.

دونالد ترامب يطالب بالحصانة

وفي جلسة استماع بالمحكمة العليا يوم الخميس الماضي بشأن مطالبة ترامب بالحصانة من التهم الجنائية الفيدرالية، افترض القانونيون الأمريكيون أن المحكمة سترفض طلب ترامب بأن الرئيس السابق يجب أن يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بالفترة التي قضاها في منصبه، اقترح ثلاثة قضاة أن المحكمة ستفعل ذلك في الوقت المناسب.

وتستمر محاكمة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لمقعد البيت الأبيض في نوفمبر المقبل تهمة جنائية بشأن دفع أموال رشاوي لنجمة أفلام إباحية مقابل عدم الإفصاح عن علاقتها به أثناء انتخابات عام 2016.