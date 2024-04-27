أسعار السمك في المحافظات اليوم.. «اعرف البلطي بكام»

بعد إطلاق مبادرة «خليها تعفن»، يبحث المواطنون عن أسعار السمك اليوم في المحافظات، والذي شهد انخفاضًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، كما شهدت الأسواق حالة من الركود في حركة البيع والشراء، لاسيما في المحافظات الساحلية «بورسعيد، الإسكندرية، مطروح».

أسعار السمك اليوم في المحافظات

وفيما يتعلق بأسعار السمك اليوم في المحافظات حسبما أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت كالتالي:

- سعر سمك الماكريل مجمد 110.82 جنيه.

- سعر سمك الفيليه بلطي 150.74 جنيه.

-سعر سمك المكرونة سويسي 107.09 جنيه.

- متوسط سعر سمك السردين المجمد 94 جنيهًا.

- سعر سمك السبيط 261.86 جنيه.

-أسعار السمك البلطي 75 جنيهًا.

- أسعار سمك البوري من 125 إلى 165 جنيهًا.

- كيلو السمك البوري يتراوح بين 75 و140 جنيهًا.

- سعر كيلو الكابوريا يتراوح بين 40 و240 جنيهًا.

- سعر كيلو الثعابين يتراوح بين 50 و350 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس يتراوح بين 100 و260 جنيهًا.

- أسعار المرجان تتراوح بين 50 و115 جنيهًا.

- أسعار سمك المكرونة السويسي تتراوح بين 85 و130 جنيهًا.

- هبط كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» بنحو 30 جنيها ويتراوح بين 180 و400 جنيه.

- كيلو سمك المكرونة المجمدة يتراوح بين 30 و 40 جنيهاً.

- كيلو الدنيس المجمد يترواح بين 150 و 250 جنيهًا.