تراجع أسعار السمك اليوم في المحافظات.. البلطي بـ23 جنيها للكيلو

أكد كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ، أن أسعار السمك اليوم بالمحافظات شهدت استقرارا لليوم الثالث على التوالي في أغلب الأنواع سواء البحرية أو النيلية، مشيرا إلى تراجع بعض منها بقيم تتراوح بين 3 حتى 6 جنيهات عن كل كليو مباع، وذلك وفقا لتعاملات البيع والشراء بالبورصة اليوم الخميس.

أسعار السمك اليوم بالمحافظات الخميس

وسجل سعر السمك البلطي 23 جنيها للكيلو، و33 جنيها للأسماك ذات الحجم الكبير، والبوري الطوبار 37 جنيها، و69 جنيها للحجم الكبير.

وأضاف «الشامي» في تصريح لـ«الوطن»، أن استقرار أسعار السمك اليوم بالمحافظات يصب في صالح قطاع كبير من المستهلكين، حيث سجل سعر الكابوريا 39 جنيها للكيلو، والسمك البياض 54 جنيها للكيلو، وتراوح البوري بين 39 و63 جنيها للكيلو، والسمك البليمي 37 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن كفر الشيخ تتصدر محافظات الجمهورية في صيد الأسماك بنسبة 47% أسماك البلطي والبوري والقراميط والدنيس.

كما بلغ سعر سمك المبروك 21 جنيها للكيلو، والقراميط البيضاء 17 جنيها للكيلو، والقراميط ذات اللون الداكن 13 جنيها، وكيلو الجمبري الأحمر 75 جنيها للحجم الصغير، و260 جنيها للجمبري الكبير، وسط تراجع 6 جنيهات في الكيلو، وبلغ سعر اللوت 85 جنيها للكيلو، والقاروص 147 جنيها، وسط تراجع لهما بلغ 4 جنيهات للكيلو.

تراجع أسعار السمك اليوم بالمحافظات

وتراجعت أسعار السمك اليوم بالمحافظات في بعض الأنواع بقيم تتراوح من 3 حتى 5 جنيهات، إذ بلغ سعر سمك موسى 88 جنيها للكيلو، والدنيس بواقع 52 جنيها، والحبار 150 جنيها، والسردين 39 جنيها، والثعابين السمكية 125 حتى 150 جنيها، والوقار 141 جنيها، والبربوني 54 جنيها.