استخدام المكياج نهارا في الصيف يرهق البشرة.. استشاري جلدية تحذر

ما يقرب من شهرين يفصلان المواطنين عن حلول فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة والرطوبة، وتحرص الفتيات والسيدات فيه على وضع الماسكات المختلفة والكريمات والـ«صن بلوك» تجنبًا لتأثير أشعة الشمس، ويجهل البعض أنّ استخدام منتجات التجميل المختلفة مع الطقس الحار قد يؤدي إلى حدوث مشكلات غير مرغوب فيها بالبشرة.

وقالت الدكتورة أغاريد الجمال استشاري الأمراض الجلدية، إنّ الجلد هو مرآة للتغيرات التي تحدث للجسم، وأنّ فصل الصيف له مشكلاته مثل باقي الفصول، وهو معروف بالحرارة الشديدة والرطوبة العالية.

المواد الكيماوية في المكياج ترهق البشرة

ونصحت استشاري الأمراض الجلدية، الفتيات والسيدات بعدم وضع ماكياج بشكل مبالغ فيه على البشرة خاصة في فترة الصباح، لأنّ الطبيعة هي أساس علاج بعض الأمراض الخاصة بالبشرة، وأنّ المواد الكيماوية في المكياج ترهق البشرة، وهناك بعض السيدات تضع طبقات متعددة على الوجه ما يضرها.

استخدام الماسكات الطبيعية

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية في لقائها ببرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN»، إلى أنّ أشعة الشمس من الأشياء التي يجب تجنبها في فصل الصيف بشكل مستمر قدر الإمكان، وأيضًا استخدام الماسكات الطبيعية على البشرة لزيادة نضارتها، وكل بشرة تكون مختلفة عن الأخرى، مشددة على أنّ الكريمات والمواد غير الموثوق في مصدرها قد تضر بالبشرة بشكل كبير.