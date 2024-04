كوست يقلص فارق النقاط مع ويليجنتون متصدر الدوري الأسترالي إلى نقطة

فاز سنترال كوست مارينزر على نيوكاسل جيتس بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب «ماكدونالد جونز»، في الأسبوع 26 من الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، ليقلص فارق النقاط مع ويليجنتون المتصدر إلى نقطة واحدة فقط.

وأحرز هدف سنترال كوست مارينرز الأول، اللاعب ألو كول الأسترالي المولود في جنوب السودان، في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء، من تمريرة حاسمة من زميله دانيال هال، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لحارس نيوكاسل جيتس.

وفي الدقيقة 47، سجل أبوستولوس ستاماتيلوبولوس، لاعب نيوكاسل جيتس، هدف التعادل من رأسية من داخل منطقة الجزاء، من تمريرة عرضية من زميله كلايتون تايلور، لتسكن الزاوية اليمنى العليا لحارس سنترال كوست.

وفي الدقيقة 82 من عمر الشوط الثاني، سجل هاريسون ستيلي، لاعب سنترال كوست، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء من أسيست من جايكوب فاريل، لتسكن الزاوية اليمن لمرمى نيوكاسل جيتس.

واختتم ريان إدموندسون سنترال كوست، ثلاثية فريقه برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 86 من تمريرة عرضية من زميله أنطونيو بريتو.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سنترال كوست مارينرز، إلى النقطة 52 بالمركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ويلجنتون فينيكس صاحب 53 نقطة، فيما جاء نيوكاسل جيتس بالترتيب العاشر بـ28 نقطة.

وكان سنترال كوست مارينرز الأسترالي، حجز بطاقة التأهل لنهائي بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بفوزه في المباراة الختامية لمنطقة الشرق على نظيره عبديش آتا كانت بطل قيرغيزستان، بأربعة أهداف مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والإياب، ليضرب موعدا مع نظيره العهد اللبناني، الفائز في نهائي منطقة الغرب على النهضة العماني.

وفي مباراة أخرى، فاز ويليجنتون فينيكس على نظيره ماكآرثر بثلاثية نظيفة على ملعب«سكاي» بالجولة 26 من الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».

