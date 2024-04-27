شيماء البرديني: مشروعات تنمية سيناء وفرت فرص عمل كثيرة لأهالي المحافظة

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنه في 25 أبريل نحتفل برفع العلم المصري على سيناء، ونحتفل أيضًا بأيام كثيرة من التغيير الفعلي على أرض الفيروز وما حدث من تنمية شاملة عليها.

توفير فرص عمل أهالي سيناء

وأوضحت «البرديني»، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المشروعات الموجودة في كل محافظات مصر لها نظير في سيناء، وهذه المشروعات وفرت عددا كبيرا من فرص العمل لأهالي أرض الفيروز والمحافظات القريبة منها.

حرب العقل أكثر صعوبة من الحروب التقليدية

وأشارت إلى أن الهجرة الآن لم تعد من سيناء إلى العاصمة بسبب المشروعات التي أصبحت موجودة هناك، موضحة أنّ سيناء عادت لنا مرة أخرى بإزالة الوصم والتنمية وطرد الإرهاب وإحداث الأمان، وأنه خلال الـ10 سنوات الماضية، سيناء كانت قادرة على مواجهة حرب أصعب وهي حرب العقل، وهي أكثر صعوبة من الحروب التقليدية.