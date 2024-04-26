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فريدة الشوباشي: سيناء من أغلى بقاع الوطن على قلوب المصريين

كتب:

شريف سليمان
11:55 ص | الجمعة 26 أبريل 2024
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إنّ تنمية سيناء في السنوات العشرة الأخيرة تعد ملحمة، مشددةً على أن سيناء هدف للأعداء، ولها أبعاد كثيرة تجعلها من أغلى بقاع الوطن على قلوب كل المصريين.

ثروات طبيعية ضخمة في سيناء

وأضافت الشوباشي، في حوارها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ سيناء بوابة لمصر، كما أنها جزء من الدولة المصرية منذ فجر التاريخ، وبها ثروات طبيعية ضخمة، مثل الحديد واليورانيوم والمغنسيوم والنحاس.

400 ألف فدان زراعة في سيناء

وتابعت الكاتبة الصحفية: «سيناء بها 400 ألف فدان، بما يقترب من نصف مليون فدان، أي أنها أرض زراعية مهمة جدا، وحاول الأعداء بكل الطرق تقديم رشاوى لأبناء سيناء حتى يخونوا الدولة المصرية، إلا أنهم كانوا في منتهى الوطنية والشرف ورفضوا ذلك».

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