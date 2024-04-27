شيماء البرديني عن برنامج الحماية الاجتماعية: هناك فئات أصبحت مؤمنة بنسبة 90%

تحدثت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، عن زيادة مخصصات الدعم للخدمات الاجتماعية في الموازنة الجديدة، موضحة أن المواطن المصري قد لا يشعر بهذه الزيادة لكنه سيتحسسها في الخدمات المقدمة، منوهة إلى أن هناك تغيرا في منطق تعامل الحكومة مع المواطن، لافتة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاء تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

المواطن يحصل على عدد أكبر من الخدمات

وأشارت «البرديني»، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك فئات في المجتمع أصبحت مؤمنة بنسبة 90% وهناك تدرج في نسب الأمان والخدمات المقدمة لجميع المصريين، مشددة على أن المواطن يحصل على خدمات كثيرة دون أنّ يدفع أموالا أكثر مما يجب.

وأوضحت أن الجميع كان يتحدث عن تقديم الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل، والحكومة تنظم الحماية الاجتماعية وتقدم الخدمات من خلال تغيير ثقافة تعامل المواطن مع الخدمة والمخصصات، مشيرة إلى أنه في فترات قياسية جدًا زاد الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، ووصل إلى 6 آلاف جنيه بفضل دراسة واضحة لاحتياجات المواطن.