شيماء البرديني: معركة اقتلاع جذور الإرهاب في سيناء لا تقل شراسة عن استعادة الأرض

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى تحرير سيناء كانت مليئة بالرسائل القوية التي تعكس ما تشهده مصر حاليًا، خاصة في سيناء التي باتت نموذجًا للتمكين الشامل على جميع المستويات.

رحلة 10 سنوات من التنمية ومكافحة الإرهاب

وأضافت البرديني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أنّ سيناء شهدت خلال السنوات العشر الماضية ثورة حقيقية في التنمية ومكافحة الإرهاب، حيث توافرت جميع الإمكانيات لاقتلاع جذور الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة.

وأوضحت أنّ حرب القضاء على الإرهاب في سيناء لم تكن أقل شراسة من حرب استعادة الأرض، بل كانت حربًا من نوع خاص، حيث واجهت الدولة عدوًا متخفيًا في زي مصري ما زاد من صعوبة المهمة.

مكانة خاصة لسيناء في قلب كل مصري

وأكدت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ سيناء تحتل مكانة خاصة في قلب كل مصري، فهي بقعة غالية من أرض مصر تجذب أنظار العالم كله، وتشكل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية الوطنية، وثمّنت جهود القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية وإعمار الأرض المباركة: «صدق القول والفعل في التعامل مع ملف سيناء، حيث تم وضع خطط محددة لتنمية شبه الجزيرة وتمكين أبنائها».

وأشارت البرديني إلى أنّ الهدف النهائي من جهود الدولة المصرية في سيناء هو تحويلها إلى منارة خير وازدهار، حيث يتم العمل على تنمية جميع القطاعات وتوفير فرص العمل للشباب، لضمان حياة كريمة للمواطن السيناوي، مؤكدة التزام مصر بحماية أرضها والبحث عن حقوقها، وأنّ سيناء ستظل رمزًا للصمود والبطولة، وستكون دائمًا في مقدمة اهتمامات الدولة.