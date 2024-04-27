شيماء البرديني: مصر وضعت الحل لإنهاء الصراع في غزة منذ بداية الحرب

استعرضت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، عنوان الجريدة الصادر اليوم «مواقف مصر.. إجهاض لـ«أطماع إسرائيل»، موضحة أنه منذ اليوم الأول لحرب غزة، جرى تأكيد أنّ مصر لديها اتساق في الموقف من خلال القيادة السياسية والحكومة والشعب المصري.

مصر وضعت الحل لإنهاء الحرب

وأوضحت «البرديني»، خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر وضعت الحل لإنهاء الحرب والصراع في قطاع غزة منذ البداية، وتحدثت عن حل الدولتين لإنهاء الصراع وإغاثة الشعب الفلسطيني، منوهة إلى أنّ ما تمارسه إسرائيل هو عمل وراء المنطق وتحدي لكل العقول البشرية.

الشعب المصري والقيادة السياسية وقفوا أمام محاولات الوقيعة

وأضافت أنّ مصر قدمت ولا تزال تقدم كل سبل الدعم للشعب الفلسطيني، وأن الشعب المصري والقيادة السياسية وقفوا أمام محاولات الوقيعة أو التشكيك أو التقليل، والدور المصري راسخ في القضية الفلسطينية منذ أمد الدهر ويزيد في هذا التوقيت، وأن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية عليه من الأدلة شهود كثيرة.

وأشارت إلى أن كلمة ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن القضية الفلسطينية، بها دروس كثيرة تثبت أنّ مصر دولة موقف.