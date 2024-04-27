تقديم خدمات صحية في العيادات المسائية بمستشفى مطروح.. اعرف المواعيد

أعلن الدكتورة مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، تشغيل العيادات المسائية الطبية في مستشفى مطروح العام في مختلف التخصصات الطبية التي يحتاجها المرضى من أهالي المحافظة، والتي تسجل 12 تخصصا في الخدمات الطبية المتميزة التي تحرص مديرية الصحة بمطروح على تقديمها للمواطنين في المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى مطروح الذي يستقبل حالات من مختلف المناطق السكنية والقرى والعزب والنجوع.

التخصصات الطبية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن العيادات الطبية المسائية تقدم للمواطنين عدة تخصصات، ويجرى فتح عيادة المخ والأعصاب، وعيادة أمراض الباطنة، وعيادة التجميل والحروق، وعيادة الأوعية الدموية، وعيادة الأسنان، وعيادة الغيار، وعيادة النفسية والعصبية، وعيادة العلاج الطبيعي، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة، وعيادة المسالك البولية، وعيادة الجلدية، وعيادة الرمد.

مواعيد تشغيل العيادات المسائية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن مواعيد تشغيل العيادات المسائية في مستشفى مطروح العام تبدأ من اليوم السبت 27 أبريل حتى 2 مايو 2024، وفعاليات الكشف داخل العيادات تنطلق في تمام الساعة 6 وحتي الساعة 8 مساءً علي مدار الأسبوع، لتقديم خدمات إضافية بجانب العيادات الصباحية في ظل تكثيف العمل لخدمة المواطنين.